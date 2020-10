Sassuolo vence Crotone e é líder no Italiano; Juventus x Napoli pode ser adiado

Sassuolo vence Crotone e é líder no Italiano - ( Foto: Reprodução )

O surpreendente Sassuolo venceu o Crotone por 4 a 1, neste sábado, em jogo válido pela terceira rodada, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, com sete pontos. O adversário alcançou a marca de três derrotas consecutivas.

O artilheiro Caputo, com dois gols (um de pênalti) foi o destaque da partida. Berardi e Locatelli também marcaram para o time da região de Régio da Emília. Nwankwo, também em cobrança de penalidade, fez o gol de honra para os visitantes.

No outro jogo deste sábado, a Roma obteve sua primeira vitória na temporada 2020/2021 do Campeonato Italiano, ao superar a Udinese, em Údine, por 1 a 0, gol marcado por Pedro Rodriguez, com um bonito arremate de fora da área.

Os romanos chegaram aos oito pontos ganhos, na oitva colocação, enquanto a Udinese perdeu pela terceira vez e só está na frente do Crotone no saldo de gols (-4 a -8).

O Campeonato Italiano segue neste domingo com mais seis jogos. Destaque para Juventus x Napoli, que corre o risco de ser adiado por causa de dois casos de covid no time napolitano. Foram eles: Eljif Elmas e Piotr Zielinski, além de um membro da comissão técnica.

As autoridades do sul da Itália proíbem a equipe de viajar para Turim e, desta forma, a Juventus pode vencer por WO. O Campeonato Italiano segue as normas da Uefa, as quais indicam que um time pode participar de uma partida, caso tenha disponíveis até 13 atletas.