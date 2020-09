São Paulo tem retorno de Luciano e Juanfran; Daniel Alves será relacionado

Após ficar fora do jogo da Libertadores por causa de suspensão, Luciano volta contra o Inter - (Foto: São Paulo/ Érico Leonan)

O técnico Fernando Diniz pôde contar normalmente com as presenças de Luciano, Juanfran e Daniel Alves no treino do São Paulo, nesta quinta-feira. O atacante e o lateral devem voltar ao time no jogo contra o Internacional, sábado, pelo Brasileirão. Já Daniel Alves será relacionado para o fim de semana, mas só deve voltar ao time na Copa Libertadores.

Luciano volta ao time após ser desfalque nas últimas duas rodadas da competição sul-americana. Ele não enfrentou o River Plate e a LDU porque cumpriu suspensão herdada da época em que defendeu o Grêmio e se envolveu na confusão generalizada ocorrida no primeiro Gre-Nal da Libertadores, antes da pandemia.

O atacante vinha sendo um dos destaques do time antes de cumprir as suspensões. Com quatro gols, é um dos artilheiros da equipe no ano. Só está atrás de Pablo, autor de sete gols, e Daniel Alves, com seis. Com a volta de Luciano, Hernanes ou Vitor Bueno devem perder espaço no time titular.

No treino realizado na manhã desta quinta, no CT da Barra Funda, Luciano teve a companhia de Juanfran. O lateral espanhol estava afastado para resolver problemas pessoais. De volta aos trabalhos com o restante do grupo, está à disposição de Diniz para a partida deste sábado, válida pela 12ª rodada.

Daniel Alves, por sua vez, treinou normalmente, totalmente recuperado de uma fratura no antebraço direito. Ainda sem ritmo de jogo, ele deve ser opção no banco de reservas no Beira-Rio. Mas seguirá com a delegação para a Argentina e pode voltar ao time titular diante do River Plate.

O difícil duelo contra os argentinos está marcado para a próxima quarta e tem caráter decisivo para o São Paulo. Se perder, não tem mais chances de se classificar à fase de mata-mata. Mesmo se empatar ou vencer, ainda terá que contar com uma combinação de resultados para avançar na Libertadores.

O time finalizará a preparação para o jogo contra o Inter na manhã desta sexta, antes de embarcar para Porto Alegre.