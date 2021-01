São Paulo se apressa para recuperar Luciano a tempo do jogo contra o Inter

O São Paulo corre contra o tempo para ter em campo na próxima quarta-feira o principal jogador do time neste Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano não joga desde 26 de dezembro e tenta se recuperar de uma inflamação na perna esquerda para atuar no confronto decisivo contra o Internacional, no Morumbi. Líder e mandante da partida, a equipe tricolor recebe o adversário que está apenas um ponto atrás na tabela (57 a 56).

A preocupação do clube é ter o jogador de volta por notar que sem ele o time não tem o mesmo rendimento. Desde que Luciano saiu machucado, a equipe não venceu mais e só acumulou maus resultados. O empate com o Grêmio custou a eliminação da Copa do Brasil e as três rodadas seguidas sem vencer fizeram a vantagem confortável na tabela despencar. Após ter sete pontos de margem, agora a equipe está apenas um ponto à frente do Inter e somente quatro a mais do que o Atlético-MG.

"A gente está tentando fazer com que ele (Luciano) jogue, todo jogo estamos tentando. Na quarta-feira ele é uma possibilidade para sair jogando, mas não sabemos ainda. Vamos trabalhar em cima disso, não é uma certeza, mas tem possibilidade", comentou o técnico Fernando Diniz, depois de o time ficar no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR.

O aproveitamento do São Paulo com e sem Luciano faz a comissão técnica querer o quanto antes a recuperação dele. Com o jogador presente, a equipe disputou 23 partidas e perdeu somente duas vezes. O aproveitamento é de 68%. Já nos sete compromissos sem Luciano, o time teve um aproveitamento menor, de 63%, e acumulou três derrotas, das quais duas foram nessa série recente de jogos.

Diniz tem uma relação especial com Luciano desde os tempos de Fluminense e sente falta do atacante. "O Luciano é um cara diferente. O principal é que faz muito gol e dá muita assistência, está sempre perto do gol. Neste momento faz falta, por conta disso. Mas os jogadores que entram, cada um nas suas características, colaboram do jeito que pode", explicou.

O São Paulo ainda não ganhou neste ano e vai enfrentar na quarta uma equipe que acumula seis vitórias seguidas. Sob o comando do técnico Abel Braga, o Inter disputou as última nove partidas e só perdeu uma vez, para o Fluminense. Além dos momentos dos dois times serem opostos, o São Paulo tem um desfalque confirmado. O zagueiro equatoriano Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Por uma coincidência, no último Brasileirão, esses times tiveram um confronto direto no Morumbi na reta final da competição. Na época o encontro valia vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. Dentro de casa, o São Paulo venceu por 2 a 1, gols de Vitor Bueno e Anthony. Guilherme Parede descontou para o Inter.