São Paulo encaminha empréstimo de Helinho ao Red Bull Bragantino

O São Paulo deve anunciar, em breve, o empréstimo do atacante Helinho para o Red Bull Bragantino. Ele deve ficar no clube do interior paulista até o fim de 2021 e o time de Bragança Paulista deve pagar cerca de R$ 3 milhões ao time comandado por Fernando Diniz.

De acordo com informações do GE, o contrato do jogador deve conter uma cláusula de compra. Para ser acionada, o Bragantino terá que desembolsar cerca de R$ 25 milhões. Se isso acontecer, o time do interior ficará com 65% dos direitos econômicos do jogador. O valor considerado elevado para um simples empréstimo acontece em decorrência de o atacante despertar interesse de clubes estrangeiros.

Revelado na base do São Paulo, Helinho começou 2020 dentre os titulares, mas, aos poucos, perdeu espaço no plantel do técnico Fernando Diniz. Ao todo, foram dez partidas e um único gol marcado. O atacante entrou em campo pela última vez na despedida da equipe tricolor da Libertadores, quando venceu o Binacional, no Morumbi, por 5 a 1.

Encostado na reserva e com contrato válido até abril de 2023, a negociação é vista com bons olhos por ambas as partes. O Bragantino tem interesse na contratação do jogador desde a temporada passada. No último domingo, Helinho não foi relacionado para a partida contra o Flamengo. O São Paulo venceu por 4 a 1.