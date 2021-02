São Paulo encaminha contratação de Bruno Rodrigues, destaque da Ponte Preta

O São Paulo encaminhou a contratação do ataque Bruno Rodrigues, destaque da Ponte Preta na temporada 2020/2021. O jogador deve ser anunciado ao final do Campeonato Brasileiro e será o primeiro reforço do técnico argentino Hernán Crespo, oficializado na semana passada como novo comandante da equipe.

O jogador já passou por exames médicos nesta segunda-feira antes de assinar contrato de empréstimo com validade de um ano. No acordo, o clube pode comprar o jogador em definitivo no final do empréstimo caso tenha interesse.

Natural de Ceará-Mirim (RN), Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento pertence ao Tombense (MG), tem 23 anos e foi o artilheiro da Ponte Preta na temporada passada, com 11 gols em 47 partidas. Além disso, deu 11 assistências e foi o maior garçom do time campineiro. Ele joga pelos lados, como ponta de velocidade, posição carente no atual elenco do São Paulo.

O clube de Campinas tentou a permanência do jogador e fez várias propostas, mas a tendência é de que a renovação não aconteça diante da valorização do atacante. Outros times da Série A do Campeonato Brasileiro também fizeram consulta pelo atleta, que é agenciado pelos empresários Eduardo Uram e Lupércio Segundo.

Ainda com chances matemáticas de título do Brasileirão, mas focado principalmente em assegurar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo deve esperar alguns dias para anunciar o atacante. Bruno foi revelado pelo Athletico-PR e também passou por Joinville, Doxa, do Chipre, e Paraná.