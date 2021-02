São Paulo cede empate do Palmeiras nos acréscimos e não tem mais chance de título

Em uma partida de baixa qualidade, nervosa e com muita reclamação da arbitragem, São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, no Morumbi. O resultado encerrou qualquer chance de conquista do título do Brasileirão para o time tricolor.

O jogo foi truncado, com faltas duras e com gols na parte final da partida. O time alviverde reclama muito de um pênalti, não marcado na primeira etapa, num lance em que o VAR sequer foi acionado.

Em campo, logo no início, o São Paulo sofreu uma baixa importante. Gonzalo Carneiro subiu para disputar uma bola com o zagueiro Luan e caiu no gramado. Ele ainda tentou voltar à partida, mas não teve condições e acabou sendo substituído por Pablo.

Era com Carneiro que o São Paulo planejava ganhar as disputas pelo alto. Sem o atacante uruguaio, o time pareceu travado em campo. Seus meias perdiam tempo em toques para o lado, sem objetividade. Do outro lado, o Palmeiras tentava ser rápido na transição. De pé em pé, a bola saía da defesa, chegava ao meio-campo, mas logo se perdia no ataque.

A primeira grande chance surgiu aos 15 minutos. Matías Viña recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro, com força para a área. Bruno Alves e Luiz Adriano se enroscaram - o zagueiro são-paulino usa o braço para ganhar espaço. O Palmeiras pediu a marcação do pênalti, mas o jogo seguiu sem interferência do VAR.

Aos 22 minutos, mais uma boa trama para o Palmeiras, desta vez pela direita. Patrick de Paula fez o pivô e ajeitou a bola para Willian, de frente para o gol. Mas na hora da finalização, o atacante alviverde furou e perdeu a chance.

Após quase 25 minutos sem assustar o rival, o São Paulo chegou com muito perigo no final da primeira etapa e teve a melhor chance de gol dos primeiros 45. Patrick de Paula não alcançou a bola no meio-campo e ela sobrou para Juanfran. O lateral espanhol levantou para a área e Igor Gomes recebeu sozinho na segunda trave. Livre, o meia bateu com força e a bola passou raspando o travessão do goleiro Weverton.

O segundo tempo começou, mas as duas equipes continuaram apresentando um futebol pobre. A primeira oportunidade de gol surgiu apenas aos dez minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, a bola foi desviada pela defesa e Felipe Melo pegou de primeira, fácil para Volpi.

Aos 11, Willian saiu jogando errado e a bola sobrou para Tchê Tchê. Perto da área, ele poderia ter acionado Daniel Alves, que entrava em velocidade, livre, pela direita. O meia preferiu arriscar para o gol, mas a bola passou à direita de Weverton.

O jogo ganhou emoção aos 27 minutos, após a bola sobrar pela esquerda para Toró, que havia entrado no lugar de Igor Gomes. Ele cruzou para a área, mas a bola desviou no braço de Mike. Acionado pelo VAR, Leandro Pedro Vuaden assinalou o pênalti. Após muita reclamação do Palmeiras, Luciano foi para a bola e mandou no ângulo, sem chances para Weverton.

Abel Ferreira esbravejava contra a arbitragem do lado de fora, fez suas mudanças, e mandou o time partir para cima. Mas aos 36, Luciano obrigou Weverton a fazer grande defesa. Depois, até o fim, o São Paulo congestionou o meio-campo e queria segurar a vitória. Queria.

Aos 47 da segunda etapa, Gustavo Scarpa abriu para Rony na esquerda. Ele ficou no mano a mano com Juanfran, cortou o espanhol para o lado e bateu firme. A bola desviou em Luan e morreu no fundo gol de Volpi.

O título do Brasileirão, que esteve muito perto do Morumbi, escorregou pelas mãos do São Paulo, o terceiro colocado, com 63 pontos. Ao Palmeiras, resta se reorganizar e se preparar para a final da Copa do Brasil. O time é o sexto do Nacional, com 57.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 PALMEIRAS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Igor Gomes (Toró), Luciano (Hernanes) e Gonzalo Carneiro (Pablo). Técnico: Marcos Vizolli.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Gustavo Scarpa) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony, Luiz Adriano e Willian (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Luciano, aos 28, e Rony, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Gómez, Tchê Tchê, Abel Ferreira e Daniel Alves.

LOCAL - Morumbi, em São Paulo (SP).