Santos vai enfrentar Deportivo Lara na Libertadores e fará 4 jogos até estreia

Classificado à edição 2021 da Copa Libertadores, o Santos já sabe o caminho que vai percorrer para voltar a disputar a fase de grupos do torneio que foi finalista da temporada 2020. O time iniciará a sua participação diante do Deportivo Lara, da Venezuela.

O Santos é, hoje, o oitavo colocado do Brasileirão, com 54 pontos, e assegurou a "última" vaga do futebol nacional na competição continental no último domino, quando todos os concorrentes a ela tropeçaram: o time da Vila Belmiro empatou por 1 a 1 com o Fluminense, o Athletico-PR perdeu por 1 a 0 para o Grêmio e Corinthians e Bragantino não saíram do 0 a 0 com Vasco e Goiás, respectivamente.

O sorteio realizado pela Conmebol para as fases preliminares da Libertadores definiu que o Santos, o "Brasil 8" terá pela frente o Deportivo Lara, o terceiro colocado na última edição do Campeonato Venezuelano. A partida de ida será na Vila Belmiro e está inicialmente prevista para ser disputada em 9 de março. Já o duelo de volta acontecerá uma semana depois, no dia 16, em Cabudaré.

Caso passe pelo time venezuelano, o Santos vai encarar na terceira fase preliminar um adversário bem mais tradicional na busca pela vaga na fase de grupos. O adversário será o vencedor da série entre Universidad de Chile, o terceiro colocado no Campeonato Chileno, e o argentino San Lorenzo. Nesse caso, os duelos estão previstos para os meios de semana dos dias 7 e 14 de abril.

Até a sua estreia na Libertadores, o Santos fará mais quatro jogos. Na quinta-feira, na Fonte Nova, o time encerrará a sua participação no Brasileirão diante do Bahia. Depois, terá três compromissos pelo Campeonato Paulista. Estreará no próximo domingo diante do Santo André, no Canindé, vai receber a Ferroviária, na Vila, em 3 de março, e visitará o São Paulo, no Morumbi, no dia 6.

Nos próximos dias, o Santos deve oficializar a contratação do técnico Ariel Holan, que vai suceder Cuca. Na quinta-feira, porém, contra o Bahia, o time deverá ser comandado pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes.

"Vai chegar e já tem Santo André, Ferroviária, São Paulo. Antes o Bahia, que importa muito. Pessoal vai ter que aceitar mais o treinador que tudo. Já conversei com o grupo e com os auxiliares, todo o departamento médico. Holan vem com pouca gente, ele e mais dois auxiliares. Vai precisar muito de toda a turma", disse Cuca.

A próxima participação do Santos será a 16.ª na história da Libertadores, mas só a segunda iniciada na fase preliminar. A outra foi em 2007, com o time passando pelo boliviano Blooming com vitórias por 1 a 0 e 5 a 0.

AS OUTRAS VAGAS - Embora, só as posições de Palmeiras, por ser campeão da Libertadores, e o Santos, por ter garantido a sexta e última vaga distribuída pelo Brasileirão, os oito participantes do País no torneio continental já estão garantidos. São eles: Flamengo, Internacional e Atlético-MG, todos já assegurados na fase de grupos, além de São Paulo, Fluminense e Grêmio - um desse trio irá para a fase preliminar.