Santos perde do Vasco e fecha idas ao Rio com só um de 12 pontos disputados

Santos perde do Vasco - ( Foto: Estadão )

O Santos podia ser vice-líder do Brasileirão não fossem os 11 pontos desperdiçados em jogos no Rio. Um trauma no Brasileirão. Neste domingo, os comandados de Cuca somaram a segunda derrota na cidade no intervalo de oito dias. Perdeu por 1 a 0 para o Vasco, que ganha um fôlego na luta contra o rebaixamento.

Das quatro visitas aos cariocas neste Brasileirão, o Santos somou apenas um ponto, no 0 a 0 com o Botafogo. No restante, perdeu para Fluminense (3 a 1), Flamengo (4 a 1) na rodada passada e agora do Vasco. Depois de cinco tropeços seguidos em São Januário, os comandados de Ricardo Sá Pinto ganharam a primeira em casa sob a batuta do português.

Num rápido contragolpe, com somente oito minutos de partida, Carlinhos fez o gol da vitória vascaína. No primeiro turno o Vasco já havia surpreendido com 2 a 2 na Vila Belmiro.

Depois da bela e desgastante apresentação diante do Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores, o Santos novamente teve muitas mudanças num jogo no Rio. Em cena rara, veio a campo com Soteldo e Marinho no banco de reserva. O venezuelano, recuperado da covid-19, mas sem chances de atuar 90 minutos, e o astro do time preservado por causa das dores musculares.

Para piorar, Pará e Jobson ainda se machucaram, Luan Peres estava suspenso e Lucas Veríssimo fora por causa da "briga" com a direção para ser negociado com o Benfica. Cuca optou por estreia de Fernando Pileggi na direita, e Alex Nascimento na defesa. Madson virou ponta.

A estratégia, porém, sofreu um baque logo de cara. Num contragolpe, Léo Matos recebeu na direita e cruzou para Carlinhos aparecer bem na área. O meia desviou para abrir o marcador, com apenas oito minutos.

Também com desfalques importantes de Neto Borges, Léo Gil e Talles Magno, o gol dava a tranquilidade necessária ao Vasco. Os cariocas foram seguros na marcação por boa parte da etapa inicial.

O Santos, por exemplo, só teve a grande oportunidade de empate aos 32. Alex Nascimento desviou de cabeça e Fernando Miguel fez milagre em voo de mão direita. No rebote, Madson parou em Léo Matos.

Cinco minutos mais tarde, Kaio Jorge e Madson apareceram em papéis invertidos. O centroavante foi até o meio e deu belo lançamento para o lateral-direito improvisado na ponta. Ele arrancou e chutou a chance clara de gol para o alto. O Santos começou a chegar com perigo no ataque. Mas nada de buscar a igualdade.

Cuca resolveu ousar no intervalo com as entradas de Soteldo e Bruno Marques na vaga de dois defensores. O Santos que já rondava a área vascaína e seria ainda mais ofensivo.

As mudanças deixaram o Santos muito forte. Felipe Jonatan tabelou com Bruno Marques e quase empatou. Fernando Miguel salvou o Vasco com os pés. Vendo o Santos crescer, Sá Pinto resolveu implantar o esquema com três zagueiros e lançou Marcelo Alves. O 1 a 0 era gigante em suas pretensões.

Cuca não pretendia, mas se viu "obrigado" a apelar para Marinho com a lesão muscular de Madson. E numa falta em Kaio Jorge surgiu a chance que o camisa 11 queria. Parou na barreira. Nova falta e a pontaria mais uma vez foi falha. O astro entrou mal no jogo e não conseguiu salvar o Santos de somar o sexto duelo seguido sem ganhar longe da Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 SANTOS

VASCO - Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Marcos Junior (Bruno Gomes), Juninho (Marcelo Alves) e Carlinhos (Yago Pikachu), Vinícius (Gustavo Torres) e Cano (Tiago Reis). Técnico - Ricardo Sá Pinto.

SANTOS - John Victor; Fernando Pileggi (Bruno Marques), Luiz Felipe (Soteldo), Alex Nascimento e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sandry (Lucas Lourenço); Madson (Marinho), Lucas Braga e Kaio Jorge (Marcos Leonardo). Técnico - Cuca.

GOL - Carlinhos, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson e Henrique (Vasco).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - São Januário, no Rio (RJ).