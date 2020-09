Santos e São Paulo empatam clássico com dois gols de Sara e brilho de Marinho

Empate de Marinho saiu logo após a volta dos refletores na Vila Belmiro - (Foto: Jota Erre/Photo Premium)

Santos e São Paulo fizeram um bom clássico na Vila Belmiro na noite deste sábado e empataram por 2 a 2, resultado justo para os times que buscaram o ataque a todo momento. Gabriel Sara calou os críticos ao marcar os dois gols dos visitantes, e Marinho provou estar em fase iluminada ao sair do banco de reservas e dar o empate à equipe alvinegra em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão.

O São Paulo permanece invicto em clássicos nesta temporada, agora com duas vitórias e três empates. Soma 18 pontos e ocupa a vice-liderança da tabela, atrás apenas do líder Internacional, que soma 20. O Santos, por sua vez, segue sem vencer os rivais, com três derrotas e dois empates. Tem 15 pontos e figura no sexto lugar.

Por causa da sequência de partidas e por voltar a jogar pela Copa Libertadores na terça-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, o Santos não começou com seu principal jogador: Marinho foi poupado pelo técnico Cuca. O ataque alvinegro teve o jovem Marcos Leonardo, de 17 anos, pela primeira vez como titular e que nem voltou para o segundo tempo. Mas o problema também estava na defesa: com Felipe Jonatan suspenso e sem lateral-esquerdo reserva, o volante Pituca atuou improvisado no setor e sofreu para marcar os adversários.

Já o São Paulo, que enfrentará o River Plate, da Argentina, na quinta-feira, foi a campo com o que tinha de melhor à disposição. E logo no começo do jogo a equipe tricolor aproveitou a desorganização defensiva do Santos. Sem opção de passe, Luan Peres tentou sair driblando, Gabriel Sara roubou a bola e abriu o placar.

Depois do gol, o São Paulo continuou a pressão e teve chances para ampliar. O Santos só foi equilibrar o clássico a partir da segunda metade do primeiro tempo e chegou ao empate com Madson, que subiu livre após cobrança de escanteio e mandou de cabeça para o fundo da rede.

O jogo ficou lá e cá, um festival de contra-ataques. O Santos não virou a partida porque Tiago Volpi salvou. E quem se deu melhor foi o São Paulo, que voltou a marcar com Gabriel Sara, após boa jogada de Igor Vinícius, explorando a desorganização do lado esquerdo alvinegro.

Para o segundo tempo, Cuca tentou organizar o sistema defensivo ao colocar o zagueiro Wagner e também dar novo gás ao ataque, com a entrada de Lucas Lourenço. O Santos até voltou melhor e pressionava a saída do São Paulo, mas faltava criatividade na hora que tinha a bola nos pés.

Marinho, então, entrou no lugar de Sanchez e logo depois o jogo ficou 17 minutos paralisado por causa da queda de energia na Vila Belmiro. Na retomada, o artilheiro santista cobrou falta e contou com falha dupla de Volpi para marcar seu sétimo gol no Brasileirão e empatar o clássico.

Na finalização decisiva, Marinho aproveitou que o goleiro do São Paulo montou mal a barreira, praticamente permitindo facilmente a finalização pelo meio, e ainda falhou ao tentar fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 x 2 SÃO PAULO

SANTOS - João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Pituca; Alison, Sánchez (Marinho) e Arthur Gomes; Lucas Braga, Soteldo (Jean Mota) e Marcos Leonardo (Lucas Lourenço). Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Gabriel Sara, Hernanes (Brenner) e Igor Gomes; Vitor Bueno (Paulinho Bóia) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Sara, aos 7, Madson, aos 29, Sara, aos 37 minutos do primeiro tempo. Marinho, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Soteldo, Luan Peres, Igor Vinícius, Hernanes.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).