Santos e Fortaleza empatam e caem na tabela de classificação do Brasileirão

Em jogo equilibrado do início ao fim, com muita marcação no meio de campo e pouca efetividade dos ataques, Santos e Fortaleza empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para os times, que perderam posição na tabela de classificação.

Com 17 pontos, o Santos ocupa agora a oitava colocação, uma à frente do próprio Fortaleza, que tem um ponto a menos. Ambos foram ultrapassados na rodada pelo Sport, que na última quarta-feira venceu o Corinthians por 1 a 0, no Recife.

Com duas competições pela frente neste momento, o Santos volta as suas atenções para o duelo pela Copa Libertadores contra o Olimpia, no Paraguai, nesta quinta-feira. Um empate o garante antecipadamente nas oitavas de final. Pelo Brasileirão, o próximo jogo será no domingo contra o Goiás, em Goiânia.

O Fortaleza está na mesma situação do Santos e passa agora a pensar na decisão do Campeonato Cearense contra o grande rival Ceará. O primeiro jogo da final será nesta quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza. O torneio nacional voltará a ser jogado no domingo em casa contra o Atlético Goianiense.

Em campo, o Fortaleza até tentou colocar pressão no Santos nos primeiros minutos, mas logo os donos da casa chegaram com perigo. Aos sete minutos, Marinho apareceu na direita da grande área e chutou cruzado para defesa do goleiro Felipe Alves. O time visitante respondeu aos 11, em finalização de fora da área de Osvaldo.

O clube cearense, com forte marcação, conseguiu segurar o Santos e ainda criou boa chance aos 30 minutos, quando Wellington Paulista acertou a trave após cruzamento de Osvaldo. O lance, porém, foi invalidado por impedimento. Do outro lado, o Santos chegou com Arthur Gomes finalizando na pequena área. Felipe Alves, bem colocado, defendeu.

Aos 39 minutos, Soteldo cruzou e Kaio Jorge cabeceou na trave. No lance seguinte saiu o gol do Santos, premiando o time que mais procurou o jogo. Marinho cobrou falta cruzada para área e Madson desviou de cabeça, sem chance para Felipe Alves.

O Fortaleza ainda encontrou espaço para tentar o empate em falta de Juninho e em escanteio de Romarinho. Mas só conseguiu surpreender o Santos no início da segunda etapa, aos dois minutos, com o gol de empate. Após cobrança de escanteio de Juninho, Gabriel Dias subiu livre na primeira trave e cabeceou no canto esquerdo do goleiro João Paulo.

Com o empate, o Fortaleza tomou mais coragem para atacar e criou boas chances. Na tentativa de melhorar a pontaria do seu time, o técnico Rogério Ceni colocou o argentino Fragapane e Ronald. Um dos substituídos, o atacante Osvaldo não gostou e chegou a discutir com o treinador, mas logo depois tudo foi apaziguado entre os dois.

No Santos, Cuca foi obrigado a mexer no time por conta do cansaço físico com a maratona de jogos e viagens por duas competições - jogou na noite da última quinta-feira no Equador, pela Copa Libertadores. E o time até deu alguns sustos em Felipe Alves, mas não conseguiu a vitória em casa.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 FORTALEZA

SANTOS - João Paulo; Madson (Pará), Alex, Luan Peres e Felipe Jonathan; Diego Pituca, Jean Mota (Carlos Sánchez) e Arthur Gomes (Raniel); Marinho, Kaio Jorge (Lucas Lourenço) e Soteldo (Lucas Braga). Técnico: Cuca.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Paulão e Carlinhos; Felipe (Fragapane), Juninho e David (Marlon); Osvaldo (Ronald), Romarinho e Wellington Paulista (Yuri César). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Madson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabriel Dias, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Jonathan (Santos); Romarinho (Fortaleza).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).