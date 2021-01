Santos denuncia apedrejamento de ônibus e promete ofício por pênalti não marcado

O Santos denunciou que seu ônibus foi apedrejado quando voltava do Estádio La Bombonera para o hotel em que está hospedado em Buenos Aires após enfrentar o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores. O clube publicou fotos e afirmou que ninguém se machucou, mas o vidro ficou trincado, destacando que alguém poderia ter se ferido.

"O ônibus do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista. Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente", contou o Santos.

Em campo, Santos e Boca Juniors empataram em 0 a 0. O time brasileiro reclamou muito de um pênalti não marcado em Marinho, que foi derrubado por Izquierdoz dentro da área, mas nem o juiz de campo nem o do VAR marcaram a penalidade. Sobre o assunto, o clube alvinegro prometeu reclamar à Conmebol em nota oficial.

"O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. O time santista destaca a estranheza pela não verificação do VAR à beira do campo, no lance que Marinho foi derrubado dentro da área adversária no segundo tempo."

O jogo da volta será na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, às 19h15. Quem vencer, se classifica; novo empate sem gols leva a partida para os pênaltis, e caso haja igualdade com gols, o time argentino se classifica por marcar fora de casa.