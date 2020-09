Santos confirma que atacante Raniel testou positivo para covid-19 - (Foto: Estadão/Ivan Storti/Santos FC)

O Santos confirmou nesta sexta-feira que o atacante Raniel testou positivo para covid-19, foi afastado do elenco e está fora do jogo contra o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube informou em nota publicada em suas redes sociais que o jogador permanecerá em quarentena por 10 dias, sendo supervisionado pelo departamento médico, aguardando pela recuperação.

Neste período, Raniel deve desfalcar o Santos em pelo menos quatro jogos. Além de não enfrentar o Ceará, o atacante não encara Atlético-MG e São Paulo, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e Olímpia, do Paraguai, pela Libertadores, no retorno da competição sul-americana após o período de paralisação por causa do novo coronavírus.

O restante do grupo de jogadores, segundo o Santos, testou negativo e está liberado para o jogo deste sábado, contra o Ceará, quando o time do técnico Cuca busca sua reabilitação. A equipe vem de derrotas para Palmeiras (2 a 1) e Flamengo (1 a 0), além de um empate com o Vasco (2 a 2).

Além de Raniel, o treinador não vai contar com Jean Mota. O resultado do exame do meio-campista saiu nesta sexta-feira e apontou um edema muscular na coxa esquerda. O jogador se lesionou no segundo tempo da partida contra o Vasco, na última quarta-feira.