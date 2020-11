Santos cancela treino por temor de novos casos de coronavírus e testa elenco

Treino do Santos FC - ( Foto: Estadão )

Com reapresentação marcada para esta terça-feira no CT Rei Pelé, o Santos optou por não ir a campo, em função do temor com a possibilidade de crescimento de casos de coronavírus. O elenco dirigido por Cuca até foi ao centro de treinamento, mas apenas para a realização de testes para a covid-19.

Os jogadores, inclusive, nem desceram de seus carros, sendo examinados de dentro dos veículos, deixando o CT na sequência. Depois, foi a vez da comissão técnica e dos funcionários do centro treinamento realizarem o mesmo procedimento.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Santos, eles realizaram o teste antígeno, considerado o mais indicado para pessoas que estão assintomáticas. Já o PCR será realizado na quinta-feira, visando a partida contra o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, em cumprimento ao protocolo da CBF.

Cuca está internado em São Paulo, desde sábado, após testar positivo para o coronavírus, tendo ficado fora da partida diante do Red Bull Bragantino, no último domingo, quando a equipe foi dirigida por Cuquinha.

Depois, na última segunda-feira, o clube comunicou que o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson e o zagueiro Lucas Veríssimo testaram positivo para a doença, assim com o preparador de goleiros Arzul. O trio é titular do sistema defensivo. Eles passaram por exames antes do restante do elenco porque haviam apresentado sintomas da doença.

Até agora, porém, o Santos vinha tendo poucos casos desde o início da pandemia, com os únicos positivos no elenco profissional masculino sendo os dos atacantes Kaio Jorge e Raniel. Além disso, no domingo, o clube comunicou que 14 jogadoras do seu time feminino foram diagnosticadas com o coronavírus.