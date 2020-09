Santos acerta de goleada a venda de Everson e ainda receberá o volante José Welison

Everson em ação pelo Santos antes de acertar com o Atlético-MG - (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Santos acertou a venda do goleiro Everson ao Atlético-MG. Além de R$ 6 milhões, o clube paulista vai receber o volante José Welison. Restam apenas detalhes para os dois clubes confirmarem a negociação.

O caso de Everson sofreu uma reviravolta nos últimos dias. O goleiro entrou na Justiça para rescindir o contrato com o Santos, mas não teve sucesso. Dias depois, ele disse estar arrependido e voltou a treinar com o restante do time. Na ocasião, o técnico Cuca avisou que o jogador entraria no fim da fila da posição e seria o quarto goleiro do time.

Mesmo assim, ele entrou na lista de relacionados e viajou para o confronto com o Ceará, no último sábado, pela oitava rodada do Brasileirão. Nesta segunda, ele se despediu dos companheiros no CT Rei Pelé, em Santos.

Everson é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que comandou o goleiro no Santos no ano passado. O treinador admira as habilidades do goleiro, principalmente por causa das saídas de bola com os pés. Quando chegou ao clube, o treinador argentino até escanteou Vanderlei, então titular, para dar chance a Everson, justamente em razão de suas habilidades com o pé.

Já o volante José Welison não vinha sendo utilizado por Sampaoli no Atlético-MG e surgiu como opção para a negociação. Ele só poderá ser registrado pelo Santos quando o clube quitar a dívida com o Hamburgo, da Alemanha, e acabar com a punição na Fifa. O Santos ficará com 50% dos direitos econômicos do volante.