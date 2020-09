Sam Bennett vence a 10ª etapa da Volta da França; Primoz Roglic mantém liderança

Sam Bennett vence a 10ª etapa da Volta da França - (Foto: Sebastien Nogier/Reuters)

Depois de uma pausa para descanso na segunda-feira - a primeira de duas programadas na competição -, os ciclistas da Volta da França voltaram à ação nesta terça-feira. Pela 10.ª etapa, em um percurso de 168,5 km entre as cidades de Île dOléron e Île de Ré, o irlandês Sam Bennett se impôs no "sprint" final e bateu o australiano Caleb Ewan e o eslovaco Peter Sagan em uma "batalha" entre os homens mais rápidos do pelotão. O tempo final foi de 3h35min22s.

É a primeira vez que o ciclista irlandês vence uma etapa da Volta da França na carreira. Era a única vitória que faltava em uma prova das Grandes Voltas, já que ele já venceu três etapas do Giro d'Italia e duas da Volta da Espanha.

O triunfo na 10.ª etapa fez com que Sam Bennett retomasse a camisa verde, dada ao que tem maior pontuação. O irlandês soma 196 pontos contra 175 do eslovaco Peter Sagan. Não houve mudanças na classificação geral, com o esloveno Primoz Roglic mantendo a camisa amarela com 21 segundos de vantagem sobre o colombiano Egan Bernal.

A 11.ª etapa da Volta da França será disputada nesta quarta-feira entre as cidades de Châtelaillon-Plage e Poitiers. Será uma etapa plana com um percurso total de 167 km.

COVID-19 - O diretor da competição, Christian Prudhomme, testou positivo para o novo coronavírus e terá que ficar afastado de suas funções por uma semana. A organização da tradicional competição de ciclismo acrescentou ainda que, apesar deste caso, nenhum ciclista foi diagnosticado com a doença, após serem submetidos a exames.

Christian Prudhomme, que será substituído na prova por François Lemarchand, retomará as funções na próxima segunda-feira, no início da terceira e última semana da corrida.

Lemarchand é um ex-ciclista profissional que já tem experiência na direção de um evento de ciclismo, uma vez que desempenhou essa função por vários anos na prova Paris-Nice.