Salah encerra jejum com 2 golaços e comanda vitória do Liverpool sobre o West Ham

O Liverpool recorreu ao talento de Mohamed Salah para derrotar o West Ham por 3 a 1 neste domingo - (Foto: Reuters)

O Liverpool recorreu ao talento de Mohamed Salah para derrotar o West Ham por 3 a 1 neste domingo. O craque egípcio encerrou um jejum de seis partidas sem marcar e foi o grande nome do triunfo em Londres, válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, que colocou a equipe do técnico Jürgen Klopp na terceira colocação. Aparentemente, o período de instabilidade dos atuais campeões ficou no passado.

Com duas vitórias seguidas - ganhou do Tottenham no meio de semana - o Liverpool subiu para o terceiro lugar, com 40 pontos, e se recolocou na briga pelas primeiras posições. Reanimado, o atual campeão inglês parece ter deixado a fase ruim para trás. Agora, está a um ponto do Manchester United, segundo colocado, e a quatro do líder Manchester City, que tem um jogo a menos.

O West Ham faz boa campanha e, apesar do revés, manteve a quinta colocação. Perdeu a chance, porém, de se aproximar do grupo dos quatro primeiros e também viu cair sua invencibilidade em 2021. A equipe londrina vinha de quatro triunfos consecutivos na competição.

Apesar do período sem balançar as redes, Salah não chegou a perder a artilharia do Campeonato Inglês, e agora abriu vantagem na dianteira, com 15 gols, três à frente de Harry Kane, goleador do Tottenham. Ele chegou a nove gols em oito partidas contra o West Ham, uma de suas maiores vítimas.

Depois de um primeiro sem gols e com pouca emoção, com mais transpiração do que inspiração, a partida foi movimentada no segundo tempo, etapa em que começou o show de Salah. Ele marcou o primeiro aos 12 minutos. O atacante recebeu de Jones pela direita, invadiu a área e finalizou de chapa, com estilo, tirando do goleiro Fabianski.

O segundo gol do egípcio foi ainda mais bonito, fruto de uma aula de contra-ataque e transição rápida. Aos 22, um escanteio do rival se transformou num contragolpe mortal de poucos toques. Shaqiri recebeu na esquerda e fez um lançamento milimétrico de primeira para Salah dominar na área com o pé direito e, de esquerda, dar um toque sutil com o bico da chuteira para deslocar o goleiro. Foram 12 segundos de uma jogada muito bem executada.

O terceiro gol também foi muito bonito, e mais uma vez após uma trama coletiva interessante. Firmino deu para Oxlade-Chamberlain, que devolveu de calcanhar para o brasileiro rolar na pequena área, onde estava Wijnaldum, pronto para empurrar para as redes, aos 38 minutos. Três minutos depois, Dawson apareceu na pequena área após escanteio da direita para marcar o gol de honra dos anfitriões, decretando o placar final.

Para subir na tabela, o Liverpool contou com o tropeço do Leicester, que caiu para o quarto lugar ao levar 3 a 1 do Leeds United em casa, no King Power Stadium, neste domingo. Na 12ª colocação, com 29 pontos, o time do técnico argentino Marcelo Bielsa conquistou o triunfo de virada, com gols de Dallas, Bamford e Harrison. Barnes marcou para os anfitriões.