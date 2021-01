Sabalenka e Kudermetova passam pelas semifinais e vão disputar título em Abu Dabi

Russa Veronika Kudermetova está garantida nas semifinais - (Foto: WTA/Divulgação)

A bielo-russa Aryna Sabalenka e a russa Veronika Kudermetova vão disputar, nesta quarta-feira, o título do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, evento que abre a temporada feminina de 2021.

Sabalenka derrotou sem grandes dificuldades, nesta terça-feira, a grega Maria Sakkari, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, provando estar em boa fase, ao acumular a 14ª vitória consecutiva.

Se conseguir o título em Abu Dabi, a bielo-russa, vencedora dos últimos cinco torneios que disputou, vai subir para a sétima colocação no ranking mundial. "Não penso muito nas vitórias, prefiro me concentrar nas adversárias e no jogo que preciso desenvolver em quadra. Isso me dá condições de atingir um bom nível nas partidas."

Já Kudermetova precisou de mais esforço para passar pela ucraniana Marta Kostyuk em dois sets bem disputados: 7/6 (10/8) e 6/4. A russa precisou salvar um set point no tiebreaker para conseguir a importante vitória.