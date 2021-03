Roma supera o Genoa em casa e se aproxima dos líderes do Campeonato Italiano

A Roma abriu os jogos deste domingo da 26ª rodada do Campeonato Italiano e fez a sua parte. Jogando em casa, no Estádio Olímpico, o time da capital derrotou o Genoa por 1 a 0, reassumiu um lugar no G4 e se aproximou dos líderes da competição. O zagueiro Gianluca Mancini marcou de cabeça o único gol do jogo.

Com o resultado, a Roma voltou ao grupo dos quatro colocados que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time treinado pelo português Paulo Fonseca soma 50 pontos e está no quarto lugar. No entanto, o posto ainda não é definitivo porque a Atalanta entra em campo na segunda-feira diante da líder Inter de Milão e pode retomar a colocação. O Genoa é o 13º, com 27 pontos.

A Roma não protagonizou um jogo brilhante, mas fez o suficiente para sair de campo com os três pontos. Os anfitriões sempre estiveram mais perto do gol, criaram várias chances e dominaram o adversário, terminando a partida com 17 finalizações.

O gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, com Gianluca Mancini. Após escanteio cobrado por Pellegrini da direita, o defensor saltou mais alto que a zaga adversária e testou com força no canto esquerdo para marcar o único tento da partida.

Os Giallorrossi construíram oportunidades para sair de campo com uma vitória mais tranquila na etapa final, mas não as converteram. O espanhol Gonzalo Villar acertou a trave defendida por Federico Marchetti, e o atacante Borja Mayoral chegou a balançar as redes, mas o VAR anulou o lance por impedimento.