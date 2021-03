Rogério Ceni antecipa volta ao Flamengo e vislumbra primeira final do ano

Jogando em Brasília, o time de Rogério Ceni dominou as ações diante do Palmeiras, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, e derrotou o rival pelo placar de 2 a 0. - (Foto: Divulgação)

O retorno do técnico Rogério Ceni e de todo o elenco principal do Flamengo estava marcado para a próxima segunda-feira. No entanto, o treinador tratou de antecipar esse processo. O motivo é a primeira decisão que o time carioca vai disputar no calendário da temporada 2021.

Em 11 de abril, o Flamengo encara o Palmeiras para a disputa da Supercopa, torneio que envolve os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O local da final ainda não foi definido pela CBF. Em 2020, ainda sob o comando do técnico português Jorge Jesus, o time carioca faturou o título do torneio com uma vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR.

Em seu retorno, o ex-goleiro se apresentou no Ninho do Urubu, conversou com os atletas que estão disputando as rodadas iniciais do Campeonato Carioca e deu sequência ao seu cronograma de trabalho. Na pauta, uma conversa com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. Com um orçamento menor, em função dos efeitos da pandemia, o planejamento é identificar as carências do elenco e reforçar. O departamento de futebol está atento ainda em possíveis negociações envolvendo jogadores que não foram muito aproveitados. O zagueiro Bruno Vianna, de 26 anos, é um dos reforços do clube para esta temporada. O lateral-direito Rafinha também deve acertar o seu retorno ao clube.

O técnico Maurício de Souza aidna vai comandar o Flamengo no seu último jogo à beira do gramado no Campeonato Carioca. O grupo composto por jogadores da base e com o reforço do atacante Michael e do meia Pepê, encara o Fluminense no domingo. O time rubro-negro é o único dos quatro grandes do Rio que está com 100% de aproveitamento nas duas rodadas disputadas do Estadual.

Outro que antecipou a sua volta às atividades foi o goleiro Hugo Souza. O seu retorno tem muito a ver com a queda de rendimento apresentada em jogos decisivos do calendário. Ele foi titular em boa parte do torneio, mas falhou nos gols da derrota de 2 a 1 para o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro. Com a oscilação do jovem jogador, de 22 anos, a diretoria deve buscar um nome com mais experiência para a posição.