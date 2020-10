Robson Conceição obtém visto dos EUA e tem luta confirmada para o dia 31

O adversário ainda não foi definido, podendo ser uma eliminatória pelo título mundial dos médios. - ( Foto: Divulgação/ O Estadão)

O pugilista Robson Conceição voltará a lutar no dia 31 deste mês, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O boxeador obteve o visto norte-americano e vai enfrentar Adam Lopez, pelo cinturão norte-americano, pela versão Federação Internacional de Boxe.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, o lutador superpena vai continuar seu treinamento em Salvador até viajar para os EUA.

Já o medalhista de prata Esquiva Falcão aguarda o documento para poder entrar no país, onde deve se apresentar em 12 de dezembro, também em Las Vegas. O adversário ainda não foi definido, podendo ser uma eliminatória pelo título mundial dos médios.

Outra novidade, segundo o empresário Sergio Batarelli, é a realização da 10ª edição do Boxing For You na segunda quinzena de novembro, na Arena de Lutas, em São Paulo. As atrações principais serão Eduardo Pará, atual campeão brasileiro superpena, e a ex-campeão mundial Rose Volante.