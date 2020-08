Robinho rescinde contrato com o Cruzeiro e é o novo reforço do Grêmio

O meio-campista Robinho é o novo reforço do Grêmio. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pelo clube gaúcho, em seu site oficial. O atleta, que estava no Cruzeiro, é aguardado em Porto Alegre para realização de exames médicos e assinatura do contrato que vai até o final da temporada.

Aos 32 anos, Robinho deverá ter sua apresentação oficial ainda este semana, após rescindir contrato com o clube mineiro, que era válido até o fim de 2021. Além de atuar no Cruzeiro, o jogador iniciou a carreira no Mogi Mirim e teve passagens por Santos, Avaí e Coritiba, quando despertou interesse do Palmeiras.

Pelo time de Palestra Itália, Robinho obteve destaque e conquistou a Copa do Brasil em 2015. Em 2017 e 2018, o paranaense de Marialva foi bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, mas também fez parte do elenco que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, devido a uma lesão sofrida exatamente contra o Grêmio na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em dezembro, Robinho só participou de uma partida este ano, em março. Em 2019, foram 53 jogos, com quatro gols marcados.