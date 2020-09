Ricardo Catalá diz que não se sente pressionado no cargo de técnico do Guarani

Ricardo Catalá, técnico do Guarani - (Foto: David Oliveira / Guarani FC)

A torcida do Guarani precisou de apenas seis jogos na Série B do Campeonato Brasileiro para perder a paciência com Ricardo Catalá. Mesmo diante das críticas, o treinador garante que não se sente ameaçado no cargo. "Preocupa a ausência do resultado. Tivemos oportunidades de vencer muitas dessas partidas. Eu me sinto zero ameaçado. Estou tranquilo para assumir qualquer pressão", garantiu.

Contratado para o lugar de Thiago Carpini depois de ter sido eleito, ao lado de Vanderlei Luxemburgo, o melhor treinador do Campeonato Paulista comandando o Mirassol, Ricardo Catalá está deixando a desejar neste início de trabalho.

Sob seu comando, o Guarani teve uma vitória, uma derrota e quatro empates. O que mais vem incomodando, porém, é o baixo rendimento do time. Ricardo Catalá assumiu a responsabilidade. "Desde que eu cheguei o momento é de preocupação. A ausência de resultado sempre é preocupante. A culpa é toda minha", afirmou o treinador.

Na zona de rebaixamento com 10 pontos, o Guarani enfrenta o América-MG, neste sábado, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizoznte. Três dias depois, o time faz o tradicional dérbi de Campinas (SP) contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.