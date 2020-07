Retomada da NBA tem mensagens políticas em camisas e protesto contra o racismo

NBA retomou a temporada após a pandemia na quinta-feira - (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Com todos os jogadores de Utah Jazz e New Orleans Pelicans ajoelhados durante a execução do hino americano e vestidos com camisetas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em inglês), a temporada 2019/2020 da NBA teve a sua retomada na noite de quinta-feira. O mesmo foi feito no jogo seguinte entre os dois times de Los Angeles, os Lakers e os Clippers. Tudo liberado pela direção da liga em meio à pandemia do novo coronavírus e aos protestos por igualdade racial e contra brutalidade policial que têm acontecido em várias cidades do país.

A NBA permitiu que os jogadores optassem por escolher frases de impacto social para estampar a parte de trás de seus uniformes, no lugar do nome, na retomada da competição dentro da "bolha" criada pela liga no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. Entre os mais de 350 jogadores dos 22 times que estão na Flórida, 285 escolheram usar uma frase ou palavra. Entre elas, "equality" (igualdade, em português) foi a mais escolhida pelos atletas.

"Black Lives Matter" foi a segunda colocada, de acordo com Michele Roberts, executiva da Associação dos Jogadores da NBA (NBPA, na sigla em inglês). Outros termos que serão utilizados são: "Diga seus nomes", "Vote", "Eu não consigo respirar", "Justiça", "Paz", "Liberdade", "Basta", "Poder para as pessoas", "Justiça agora" e "Diga o nome dela".

A dirigente revelou ainda que 17 atletas optaram por usar seus próprios nomes nas camisas. Um deles é LeBron James, dos Lakers. "Hoje (quinta-feira) fomos além do basquete. Entendemos o que está acontecendo na sociedade e estamos usando a plataforma que é a NBA para divulgar uma mensagem. É um bom começo", afirmou o astro da equipe da Califórnia.

"Estou feliz que (os jogadores) estejam unidos, mas quero deixar claro que se alguém não quiser se ajoelhar porque o hino significa algo para ele, essa pessoa não deve ser vista como uma vilã", pediu Charles Barkley, um dos maiores atletas da NBA e que hoje é comentarista.

As ações dos jogadores, que assim se juntam às manifestações de apoio ao movimento "Black Lives Matter", que surgiram após a morte do afro-americano George Floyd, asfixiado pelo joelho de um polícia branco em maio passado, na cidade de Minneapolis, não foram alvo de qualquer sanção por parte da NBA.

"Respeito o ato e o protesto pacífico pela justiça social e, nestas circunstâncias únicas, não será aplicada a regra que exige que os jogadores estejam de pé durante o hino", afirmou Adam Silver, o comissário da liga.