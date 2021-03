Reserva no Flamengo, goleiro César é operado e deve ficar parado por até 8 meses

O goleiro César, que atualmente é reserva no Flamengo, foi operado no joelho direito na noite de segunda-feira, no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e deve ficar afastado dos gramados de seis a oito meses. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube rubro-negro nas redes sociais e no site oficial.

"A cirurgia do atleta César foi concluída com sucesso. O goleiro deve receber alta até quarta-feira (10.03). A primeira semana será de repouso completo, antes de iniciar a fisioterapia. A previsão de retorno entre seis e oito meses", disse o Flamengo.

César sofreu a lesão no final de fevereiro, antes do jogo contra o São Paulo que deu o título do Campeonato Brasileiro ao Flamengo, pela 38.ª e última rodada. O goleiro teve uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito durante um treinamento e um exame inicial não havia apontado fratura. No entanto, foi reavaliado e a contusão foi constatada.

O goleiro, que é a terceira opção para a posição - atrás de Hugo e Diego Aleves - tinha um acordo alinhado com o Atlético Goianiense, que foi à caça de um jogador depois da saída de Jean, mas a negociação deve ser revista após a operação.