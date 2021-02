Renovado após vitória, Flamengo enfrenta o Sport para acirrar briga pelo título

O Flamengo enfrenta, nesta segunda-feira, o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na briga pela liderança, a equipe, comandada pelo técnico Rogério Ceni, disputa diretamente o título com Internacional, São Paulo e Atlético-MG.

A apenas seis rodadas do fim do Brasileirão, o Flamengo tem 58 pontos, e vem de vitória por 4 a 2 contra o Grêmio, que o alçou à vice-liderança. Já o Sport, com 35 pontos, luta para fugir da zona de rebaixamento.

A vitória em Porto Alegre elevou o moral flamenguista, principalmente pela boa atuação de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O primeiro chegou a ter anunciada a sua transfer~encia para o futebol árabe, enquanto o segundo passou vários jogos no banco de reservas.

Entre os destaques para a partida está o provável retorno do goleiro Diego Alves, peça chave para Rogério Ceni. Afastado devido a uma lesão na coxa, desde dezembro do ano passado, o atleta deve pelo menos retornar pelo menos ao banco de reservas e garantir experiência ao grupo rubro-negro.

Diego vai passar por exames e, se tiver condições físicas, vai reassumir a titularidade. Seu último jogo foi em 20 de dezembro, no Maracanã, na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, em 20 de dezembro.

A escalação prevista, levando em consideração a lista de relacionados divulgada pelo Flamengo é: Hugo (Diego Alves); Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.