Red Bull faz dobradinha e Verstappen lidera último treino livre em Abu Dabi

Max Verstappen - (Foto: Clive Mason/AFP)

A Red Bull fez dobradinha no último treino livre da temporada 2020 da Fórmula 1. O holandês Max Verstappen foi soberano no treino e marcou 1min36s251, melhor tempo do fim de semana até agora em Abu Dabi. Seu companheiro, o tailandês Alexander Albon veio logo atrás, 0s501 mais lento.

Frustrado por ter abandonado a última prova no Bahrein, Verstappen manteve um bom ritmo neste sábado e foi muito veloz. Nas duas vezes em que deu voltas cronometradas, o holandês superou todos os adversários e, na segunda tentativa, chegou a estar a mais de meio segundo à frente de Lewis Hamilton.

A Renault também teve ótima performance e colocou seus dois pilotos na terceira e quarta colocações, com o australiano Daniel Ricciardo (1min36s877) à frente do francês Esteban Ocon (1min36s899). O britânico Lando Norris (1min16s994), da McLaren, chegou a ficar em segundo em um momento da sessão, mas terminou em quinto.

A Mercedes fez um acerto para os carros de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas com mais pressão aerodinâmica e menos velocidade nas retas, mas o ajuste não surtiu um efeito positivo, já que o carro, ao privilegiar as curvas, ficou mais lento do que a Red Bull nos trechos mais velozes.

Com isso, a heptacampeã mundial de pilotos e construtores não teve um bom desempenho no último treino livre. De volta após ficar afastado para se recuperar da covid-19, Lewis Hamilton fechou a atividade na sexta colocação (1min137s012), três posições à frente de seu companheiro Valtteri Bottas (1min137s085).

Também ficaram entre os dez primeiros os dois pilotos da Racing Point, com o canadense Lance Stroll em sétimo e o mexicano Sergio Pérez, vencedor da última corrida, em décimo, além do espanhol Carlos Sainz Jr, da McLaren, em oitavo.

Em seu segundo fim de semana substituindo o francês Romain Grosjean na Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi terminou em 20º e último lugar. Ele poderia ter ficado ao menos em 18º se não tivesse tido sua melhor volta anulada por exceder os limites da pista.

Os pilotos voltarão a acelerar neste sábado com a sessão de classificação para a definição do grid de largada, às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP de Abu Dabi será às 10h10 do domingo.