Red Bull Bragantino tenta encerrar tabu fora de casa para deixar últimos lugares

Em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino fará duelo de seis pontos contra o Botafogo nesta segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, no Rio, pela 21ª rodada.

Apenas o Bragantino e o lanterna Goiás seguem sem triunfar como visitante. O time de Bragança Paulista fez dez jogos longe do seu estádio com cinco empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 20%.

"Sabemos que precisamos melhorar o rendimento fora de casa. Temos conversado bastante sobre isso e a ideia é que neste returno tenhamos um desempenho melhor", avaliou o técnico Maurício Barbieri. O Red Bull Bragantino ocupa a 18ª colocação com 20 pontos, a dois do primeiro fora adversário fora da zona do descenso.

"Não vamos mudar a maneira de atuar, entendemos que temos que atuar assim dentro e fora de casa. É o que a gente acredita que vai nos aproximar cada vez mais dos resultados. Isso que vamos fazer nos próximos confrontos fora de casa, tentando ajustar todos esses detalhes que temos conversado aqui para chegar melhor, chegar mais forte nesses jogos de confronto direto que são fundamentais para nós", completou Barbieri.

É fato que o comandante irá mexer no time em relação aos 11 que empataram, por 1 a 1, com o Santos. Barbieri não gostou de ter escalado dois centroavantes juntos. Assim, o recém-contratado Helinho poderá ganhar uma chance. Ele briga pela vaga com Cuello.

Artur e Ytalo seguem como titulares, enquanto Jan Hurtado está com a Venezuela disputando a Eliminatória Sul-americana. Outra novidade será vista no meio-campo. Com Lucas Evangelista suspenso, Claudinho retoma sua posição. Ele cumpriu suspensão na rodada passada.