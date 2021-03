Recuperado de lesões, Rojas renova contrato com o São Paulo até o fim de maio

Após sofrer duas graves lesões nos joelho e ficar dois anos e quatro meses afastado dos gramados, o atacante Rojas teve uma boa notícia, nesta terça-feira, ao renovar seu contrato com o São Paulo até o fim de maio.

O jogador, que voltou aos gramados na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, no Rio, no último dia 22, impressionou positivamente a comissão técnica e os dirigentes são-paulinos durante os treinamentos e ganhou um período para tentar provar que está totalmente recuperado fisicamente e em condições de prosseguir no elenco tricolor.

O equatoriano tem como principal característica a velocidade, que é utilizada pelos cantos do gramado. O técnico Hernán Crespo não possui um atleta com este estilo, o que aumentam as chances de Rojas permanecer na equipe, caso tenha um bom desempenho nos próximos jogos.

Rojas, de 31 anos, chegou ao São Paulo em 2018 e somou boas atuações na equipe, que tinha no comando Diego Aguirre, mas sofreu uma ruptura no tendão patelar do joelho direito. Depois de quase um ano de tratamento, sofreu ruptura no tendão quadricipital do mesmo joelho e ficou fora mais uma temporada.

Rojas foi relacionado por Crespo e vai estar no banco de reservas, nesta quarta-feira, em Limeira, contra a Internacional.

Já o volante Hudson, de 33 anos, se reapresentou no CT da Barra Funda após uma temporada pelo Fluminense. O time carioca tem interesse em renovar o empréstimo, mas existe possibilidade de o atleta seguir no Morumbi, pois o coordenador de futebol, Muricy Ramalho, gosta de seu futebol.