Real Madrid sofre três gols de pênalti e é goleado pelo Valencia por 4 a 1

Com um "hat-trick" marcado através de três pênaltis, Soler foi o nome da partida - (Foto: Arte/Estadão)

Em um verdadeiro apagão em campo, o Real Madrid foi goleado de virada pelo Valencia por 4 a 1, neste domingo, no estádio Mestalla, em Valência, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Com um "hat-trick" marcado através de três pênaltis, o meio-campista Soler foi o nome da partida. O zagueiro francês Varane fez um gol contra e o centroavante Benzema balançou as redes para o time da capital espanhola.

Com o resultado negativo, o Real Madrid desperdiçou a chance de ficar colado na líder Real Sociedad. Com 16 pontos, a equipe comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane caiu para a quarta colocação. Está agora quatro pontos atrás do time do País Basco. Na busca pela recuperação de um início ruim no campeonato, o Valencia, com 11, subiu para a nona posição.

Os dois times entraram com posturas bem diferentes. Zidane apostou em uma escalação mais ofensiva e colocou Vinicius Junior e Marcelo entre os titulares. Os dois fizeram algumas boas jogadas pelo setor esquerdo de campo e ajudaram o Real Madrid a abrir o placar. Aos 23 minutos, os brasileiros tabelaram pela esquerda e o lateral rolou para Benzema. O francês, da entrada da área, arriscou uma bomba contra a meta de Domènec. A bola desviou no zagueiro adversário e morreu nas redes.

Em seguida, o Valencia acabou se impondo mais e conseguiu chegar ao gol de empate com Soler. O árbitro viu uma penalidade para os donos da casa e o meio-campista foi para a batida. O espanhol, com muita categoria, tirou de Courtois e fez 1 a 1.

No último lance do primeiro tempo, os donos da casa chegaram pelo lado esquerdo e, depois de um cruzamento, Varane colocou a bola para o fundo das redes. O zagueiro, que teve mais uma fraca atuação, acabou marcando contra.

Na segunda etapa, o Valencia continuou com a mesma postura e fez mais dois gols. A defesa do Real Madrid falhou de forma bizarra com Marcelo e Sergio Ramos. Os dois fizeram um pênalti cada e Soler foi para as cobranças e converteu ambas.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, mais duas partidas foram realizadas e movimentaram a parte de baixo da tabela de classificação. Ex-lanterna, o Valladolid, time presidente pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno, derrotou em casa o Athletic Bilbao por 2 a 1 e subiu para o 19.º lugar com seis pontos, deixando a última colocação com o Huesca.

Com a mesma pontuação e também na zona de rebaixamento, o Levante empatou em casa por 1 a 1 contra o Alavés, que está na 15.ª colocação com nove pontos.