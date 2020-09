Real Madrid aposta em meninos e só empata fora de casa na estreia pelo Espanhol

O Real Madrid jogou hoje contra o Real Sociedad em disputa que terminou no empate de 0 a 0 - (Foto: Arte/Estadão)

O Real Madrid iniciou a sua busca pelo 35.° título do Campeonato Espanhol com um empate frustrante sem gols diante da Real Sociedad, no estádio Anoeta, em San Sebastián, na região do País Basco, em jogo válido já pela segunda rodada. O técnico francês Zinedine Zidane apostou nos meninos, mas viu o paredão defensivo dos donos da casa sobressair.

A nova geração de galácticos do Real Madrid contou com os brasileiros Vinícius Júnior (20 anos) e Rodrygo (19) abertos pelas pontas e o norueguês Odegaard (21) na armação. O francês Karim Benzema foi o centroavante.

Guardada as devidas proporções, só o tempo dirá se os meninos conseguirão repetir o sucesso de multicampeões como o galês Gareth Bale, o próprio Benzema e o astro português Cristiano Ronaldo. Zidane promete, contudo, dar bastante chance ao trio de meninos.

Em Madri desde os 16 anos, Odegaard fez a sua estreia entre os titulares justamente diante de sua ex-equipe. Sem espaço, ele foi emprestado para algumas equipes para ganhar experiência. Na Real Sociedad, o norueguês se destacou na temporada passada e acabou chamando a atenção de Zidane, que optou por trazê-lo de volta.

O experiente David Silva deixou o Manchester City justamente para a vaga do norueguês. Estreou com atuação discreta. Mas comandando o paredão defensivo da Real Sociedad, por vezes com nove jogadores na marcação.

Foi um jogo disputado, sem tantas chances claras, mas os madrilenhos protestaram bastante da não marcação de um pênalti sobre Mendy, aos 27 minutos. O lateral-esquerdo francês levou um forte carrinho dentro da área depois de ter feito o cruzamento. A arbitragem ignorou o lance.

Além da dificuldade diante de um adversário bem postado, o Real Madrid ainda teve de encarar a estrada para chegar a San Sebastián. O avião que levaria o elenco para o jogo sofreu uma pane e a equipe precisou se deslocar de ônibus.

O Real Madrid buscará a reabilitação do improvável tropeço no próximo sábado, em Sevilha, diante do Betis. A rodada deste domingo ainda teve Huesca 0 x 2 Cádiz, Granada 2 x 1 Alavés e Betis 2 x 0 Valladolid.