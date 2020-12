Real bate Mönchengladbach e vai ao mata-mata da Liga; time alemão também avança

Maior campeão da Liga dos Campeões, com 13 títulos, o Real Madrid precisava vencer o Borussia Mönchengladbach para se classificar às oitavas de final e cumpriu o objetivo, batendo o time alemão em casa, no estádio Alfredo Di Stéfano, por 2 a 0, nesta quarta-feira.

Os gols da vitória foram marcados pelo centroavante francês Karim Benzema no primeiro tempo, ambos de cabeça. No outro jogo da rodada final do Grupo B, o Shakhtar Donetsk visitou a Inter de Milão e ficou no 0 a 0. O clube ucraniano terá que disputar a Liga Europa.

Com os resultados, o Real Madrid garantiu a liderança com 10 pontos, dois a mais que o Borussia, classificado em segundo. O Shakhtar também soma oito, mas perde dos alemães no confronto direto. A Inter ficou na lanterna, com apenas seis pontos.

A vitória do Real foi construída logo no começo do primeiro tempo. Aos oito minutos de jogo, o meia-atacante espanhol Lucas Vázquez cruzou na medida para Benzema, que cabeceou no canto para abrir o placar.

Após o 1 a 0, o time da capital espanhola seguiu dominante, mas os alemães também ameaçavam. De todo modo, os espanhóis ampliaram aos 31, após jogada de Rodrygo. O atacante brasileiro cruzou bem para Benzema, que voltou a testar para o fundo do gol.

No decorrer da partida, os comandados do técnico francês Zinedine Zidane continuaram superiores e mandaram algumas bolas na trave, mas o placar persistiu e o Borussia também pôde comemorar a classificação, já que Inter e Shakhtar ficaram no empate.

No jogo em Milão, as duas equipes precisavam vencer para tentar a classificação, mas o marcador não saiu do zero. A Inter foi dominante em todo o confronto, mas não conseguiu aproveitar o fator casa. O goleiro ucraniano Anatoliy Trubin, do Shakhtar, foi destaque.

Os italianos chegaram a carimbar a trave e perderam uma chance incrível no final, aos 43 do segundo tempo. Após escanteio da direita, o atacante chileno Alexis Sánchez cabeceou à queima-roupa, mas a bola bateu no centroavante belga Romelu Lukaku, impedido.