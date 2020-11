Raulzinho assina com o Washington Wizards para a próxima temporada da NBA

Raul Neto, o Raulzinho - ( Foto: Ashley Landis/USA Today Sports)

Raulzinho vai participar do próximo campeonato da NBA, mas por uma equipe diferente. O armador da seleção brasileira assinou contrato para defender o Washington Wizards na temporada 2020/2021. Assim, participará do sexto campeonato seguido da principal liga de basquete do mundo.

Contratado pelo Utah Jazz para a temporada 2015/2016, Raulzinho permaneceu por quatro anos no time de Salt Lake City, depois se transferindo para o Philadelphia 76ers, time pelo qual atuou no último campeonato. Agora, então, ele acertou a sua transferência para os Wizards.

Na franquia de Washington, com o qual assinou por uma temporada, Raulzinho será comandado por Scott Brooks e terá John Wall, Bradley Beal e o calouro israelense Deni Avdija, o nono escolhido do Draft da NBA, como companheiros dentro de quadra.

"Estou muito animado com essa nova oportunidade. Washington é uma equipe que está se renovando, John Wall está voltando de lesão Fico feliz em fazer parte dessa reconstrução da franquia, em poder disputar mais uma temporada na NBA", afirmou Raulzinho, que ainda não definiu qual número vestirá no time de Washington.

Com 253 jogos disputados em temporadas regulares da NBA, Raulzinho tem médias de 4,9 pontos, 1,9 assistências e 1,3 rebotes por duelo, além de 13,8 minutos em quadra. Ele também defendeu suas equipes nos quatro últimos playoffs.

Além de Raulzinho, o basquete brasileiro tem outro representante garantido na temporada 2020/2021 da NBA. Se trata de Cristiano Felício, que tem contrato com o Chicago Bulls.