Raniel tem alta de hospital e vai iniciar a fisioterapia na segunda-feira

O atacante Raniel teve alta do Hospital Sírio-Libanês, nesta quinta-feira, onde estava internado desde domingo para tratar uma trombose venosa profunda na perna direita. Segundo comunicado do clube, o jogador vai iniciar fisioterapia no CT Rei Pelé na próxima segunda-feira.

O atacante contraiu a covid-19 no início de setembro e, conforme explicou o médico do clube, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de a trombose estar ligada à infecção pelo coronavírus.

Estudos recentes relacionam a formação de trombos em pessoas infectadas pelo coronavírus. Outro agravante pode ser o excesso de viagens nas últimas semanas, já que o elenco tem encarado uma maratona desgastante de partidas fora de casa, com jogos no Equador e Paraguai.

O trombo é um coágulo, que pode ser parcial ou total, e se forma nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue. Quando isso ocorre, é diagnosticada a trombose, que pode se manifestar de diferentes formas.