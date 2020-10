Quartararo supera Viñales, é o mais rápido em Aragão e conquista 2ª pole seguida

A largada da etapa de Aragão da MotoGP, a décima corrida da temporada de 2020, está prevista para as 9h - ( Foto: Antonio Calanni / AP)

Líder do Mundial, Fabio Quartararo conquistou mais uma pole na MotoGP. O piloto francês da Yamaha SRT anotou 1min47s076 e vai largar em primeiro no grid da etapa de Aragão, no circuito de Alcañiz, na Espanha. É a segunda vez consecutiva que sairá na frente, a quarta na temporada de 2020.

Único piloto a vencer mais de uma corrida da MotoGP no ano, Quartararo foi para o sacrifício depois de sofrer um acidente impressionante no terceiro treino livre. Ele não teve fraturas, mas, mesmo com dores, mostrou competência na sessão classificatória e conquistou a pole no último giro rápido. Essa é a nona vez em dez etapas que o francês sai da primeira fila. Ele vai em busca de seu terceiro triunfo em 2020.

Maverick Viñales ficou perto de assegurar a pole, mas foi superado no fim por 0s046 e sairá do segundo lugar. O espanhol da Yamaha anotou 1min47s122 e largará entre os primeiros colocados pela sexta vez na temporada. O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, registrou a marca de 1min47s305 e completa a primeira fila.

O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha, manteve o bom ritmo dos outros treinos e será o quarto no grid de largada, logo à frente do australiano Jack Miller, da Pramac, em quinto. Fechando a segunda fila de saída aparece o espanhol da Suzuki Joan Mir, vice-líder do Mundial.

O japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, o italiano Danilo Petrucci, da Ducati, e os espanhóis Aleix Spargaro e Alex Rins, de Aprilia e Suzuki, respectivamente, completaram o grupo dos dez primeiros colocados no circuito espanhol.

Já Andrea Dovizioso decepcionou. Terceiro colocado no campeonato, o italiano da Ducati

não conseguiu avançar para a etapa final da classificação em Aragão, acabou eliminado por Jack Miller e vai largar apenas na 13º colocação.

Positivo para Covid-19, o italiano Valentino Rossi foi ausência sentida por todos e principal assunto nos boxes. O veterano supercampeão também deverá ficar ausente da prova da semana que vem, mais uma vez em Alcañiz, na etapa de Teruel.

Os rumores de que o espanhol Marc Márquez poderia participar da corrida em Aragão não foram confirmados. O hexacampeão mundial não está recuperado da cirurgia que sofreu no braço direito.

Quartararo lidera o Mundial com 115 pontos, à frente de Mir, que soma 105. Dovizioso soma 97, um a mais que Viñales. Nakagami tem 81. Depois de Aragão, a temporada tem mais quatro corridas previstas.

A largada da etapa de Aragão da MotoGP, a décima corrida da temporada de 2020, está prevista para as 9h (horário de Brasília) deste domingo.