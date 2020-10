Protagonista no Barcelona, Coutinho é elogiado por Koeman: 'É um grande jogador'

O meia foi protagonista ao lado de Lionel Messi e o jovem Ansu Fati. O trio tem se entendido bem neste início de temporada. - (Foto: Pedro Salado/Getty Images)

Philippe Coutinho parece estar apagando parte do passado ruim no Barcelona. De volta ao clube após ser campeão europeu pelo Bayern de Munique, o meio-campista brasileiro virou em pouco tempo umas das referências do atual elenco, e tem ganhado elogios do técnico Ronald Koeman.

O treinador holandês entende que o jogador está mais maduro do que em sua primeira passagem pelo Barcelona e considera que o meia pode ajudar a liderar a renovação de que a equipe catalã precisa. O técnico destacou a evolução do meia da seleção brasileira em seu recomeço no time catalão.

"Estamos vendo um grande Coutinho porque ele é um grande jogador. Ele aprendeu muito na Inglaterra e também durante sua estada no Bayern de Munique. Minha função como treinador é tirar o máximo dos jogadores e isso começa por colocá-los em seus posições. Isso lhes dá confiança", afirmou o técnico holandês. "Mas tudo começa pela qualidade do atleta, e o Coutinho é um grande jogador de futebol", acrescentou.

Coutinho teve boa performance no triunfo sobre o Celta de Vigo por 3 a 0, na última quinta-feira, e recebeu elogios da imprensa espanhola. O meia foi protagonista ao lado de Lionel Messi e o jovem Ansu Fati. O trio tem se entendido bem neste início de temporada.

Após vencer seus dois primeiros jogos no Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília) diante do Sevilla, pela quinta rodada. O duelo será no Camp Nou.