Proposta de uniforme 1 do Flamengo em 2022 é reprovada pelo Conselho Deliberativo

A proposta do modelo de uniforme 1 para a temporada de 2022 do Flamengo foi reprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, durante sessão na segunda-feira à noite. O uniforme 2 foi aprovado.

Segundo pessoas que estiveram na reunião, a camisa principal teria as tradicionais listras rubro-negras, mas em formato ondulado, o que não agradou a muitos conselheiros. Vários chegaram a comparar o modelo com o desenho do calçadão da praia de Copacabana.

Como não houve aprovação, a Adidas, empresa responsável pela criação do desenho da camisa e fornecedora de material esportivo do Flamengo, terá de criar uma nova ideia.

Há oito anos, dois dos três modelos apresentados pela mesma empresa foram rejeitados pelos conselheiros do clube.

Em fevereiro deste ano, a Adidas apresentou a camisa a ser adotada na temporada. Como estratégia de marketing, foi utilizado o lema "Tua glória é lutar", trecho do primeiro hino da história do clube, com o pedido "Favor seguir à risca o hino estampado nele".