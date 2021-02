Projeto de Ballet tem vagas para juvenil e adulto no Centro Olímpico da Vila Nasser

Projeto de Ballet no Centro Olímpico da Vila Nasser - Foto: Divulgação/Assessoria

Quem gosta de ballet já pode ter uma vaga garantida no Projeto Oficina Pública de Ballet da Prefeitura de Campo Grande. Há 10 vagas para juvenil e 10 vagas para adulto, no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha na Vila Nasser. As atividades são gratuitas e acontecem sempre as segundas e quartas-feiras.

As vagas são para jovens acima de 10 anos e segundo a professora Sabrina de Castro, especialista em ballet clássico, a atividade aumenta a auto estima, fortalece a musculatura e melhora a postura corporal. “É uma oficina que apresenta bem-estar físico e mental, principalmente porque envolve dança, música e muita diversão”, explica.

O projeto, criado com o objetivo de atender quem não têm condições de pagar para ter aulas de ballet, é uma ação da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e acontece em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). A primeira oficina foi instalada em 2017, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha 3. Em seguida, foi a vez do Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho; e depois no Centro Olímpico Vila Nasser, e já conta com 142 inscritos.

Serviço:

As turmas são todas as segundas e quartas:

– Juvenil das 9h às 10h e das 15h às 16

– Adulto das 17h às 18h