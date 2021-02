Projeto da Prefeitura tem Yoga de graça e é opção para quem busca mais disposição no dia a dia

Projeto da Prefeitura tem Yoga de graça - (Foto: CG Notícias )

A Prefeitura de Campo Grande desenvolve mais de 50 modalidades esportivas e de lazer, nas sete regiões da Capital, com o Projeto Movimenta CG, que já conta com a participação de mais de 20 mil pessoas. Entre as opções está o curso de Yoga, que já é oferecido em dois locais da cidade, nas Moreninhas (Parque Jacques da Luz) e no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque. A Janaina Pinheiro é uma das alunas do projeto, que conheceu a Yoga pela indicação de uma amiga e conta que já obteve melhoras significativas em seu condicionamento físico, além de ganhar melhor qualidade no sono e adquirir mais disposição no dia a dia.

Janaina disse que seguiu a sugestão da Yoga na busca de melhorar a respiração. “Observando de longe, eu achei que era super calmo, e vi que exige muito esforço, dedicação e respiração. Os movimentos são muito intensos, estou me sentindo muito bem! Melhorou meu condicionamento físico, eu passei a dormir melhor e estou com mais disposição para o meu cotidiano. Quem nunca fez, eu sugiro que faça pelo menos uma aula experimental, que é muito bom e é de graça”, sugere.

A Yoga é uma atividade que contribui para reduzir o estresse, além de aliviar a ansiedade e melhorar a concentração. A atividade física é ainda capaz de desenvolver a força, flexibilidade e proporciona um bom gasto calórico.

Mais benefícios

A jovem Lavínia Rufino também se beneficia das aulas do Cemte, mas com as aulas de Ballet Aquático. “Eu fazia natação em outro lugar, com uma amiga, e ela comentou que fazia ballet aquático no Centro Municipal de Treinamento e me chamou pra participar. Topei uma aula experimental e logo no primeiro dia me apaixonei pela modalidade. Me inscrevi e já sou adepta da prática esportiva. Eu acho muito bom o atendimento da prefeitura nas oficinas de esporte e lazer, porque a gente tem todo o apoio dos professores e ainda conta com a companhia e apoio das amigas”.

Horário das aulas

Yoga – terça e quinta às 15h

Ballet Aquático – acontece de terça a sexta às 15h e tem vagas abertas para crianças acima de 10 anos

Ainda há vagas disponíveis para as modalidades de Yoga e Ballet Aquático oferecidas no Cemte. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3314-3971.