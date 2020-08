Projeto Amigos do Parque permanece suspenso neste fim de semana

Seguindo as recomendações sanitárias da Secretaria de Estado de Saúde (SES) na prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), o projeto Amigos do Parque, em Campo Grande, permanece suspenso por tempo indeterminado.

Na última sexta-feira (14), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais 21 óbitos em decorrência da doença, totalizando 591 vidas perdidas desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. A tendência de crescimento se mantém alta desde 11 de junho.

O Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Lucas Castro, Fundesporte