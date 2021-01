Professora da rede estadual de ensino é a 1ª treinadora de voleibol masculino de MS - (Foto: Governo do Estado de MS)

A professora de educação física da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, Vanessa Borges Soares, foi selecionada pela Federação Estadual de Voleibol (FVMS), para ser a nova treinadora da equipe sub-19 de voleibol masculino do Estado. Com isso, ela passa a ser a primeira mulher neste cargo que lhe impõe diversos desafios, entre eles, o preparo pós-pandemia e campeonatos nacionais.

Vanessa acumula conquistas com os times da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade

Vanessa aposta em sua capacidade técnica e experiência para motivar o grupo e fazer dos atletas vencedores e já traça novos planos. “Como estamos parados há nove meses, a hora é retomar os treinamentos aos poucos. O estádio Guanandizão foi liberado, vamos utilizar e aproveitar ao máximo para conseguir chegar nas competições fortes e representar Mato Grosso do Sul da melhor maneira, como sempre fizemos”.

A história da professora no esporte não é recente. “Sou professora de educação física na rede estadual de ensino, sou árbitra também de futsal, aliás essa era a modalidade que eu atuava. Recebi, na escola Dolor, a proposta para assumir o voleibol. A princípio eu tive dúvidas, mas fui adiante”.

Após aceitar o desafio, a atleta começou a trabalhar com a equipe mirim e juvenil da escola. “Participei de campeonatos, a buscar apoios, e em 2 anos conseguimos resultados como ganhar os jogos escolares. É uma surpresa para mim ser a primeira mulher. Fico feliz, acredito que irá abrir portas, irá incentivar outras mulheres a acreditar que elas podem ganhar espaço, quando ela trabalha acreditando e com seriedade e que nós somos tão capazes quanto os homens”.

Para o presidente da FVMS, José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, a escolha pela treinadora adotou critérios diferentes em relação a anos anteriores devido à pandemia, mas é assertiva diante do currículo e atuação de Vanessa. “A escolha sempre foi baseada no resultado dos campeonatos dos anos anteriores, mas diante do cancelamento desses eventos, fizemos por indicação e Vanessa atende todos os critérios, por sua experiência, resultados das equipes e por ser uma boa profissional”, afirmou o presidente referindo-se principalmente à atuação na escola Dolor, onde foi vice-campeã do Estadual, em 2019.

Segundo Vanessa, a atual conquista representa uma oportunidade para evoluir. “Realmente tudo que vem acontecendo, está ligado ao trabalho que desenvolvo na escola. Ser mulher no esporte é um desafio a parte, temos que estar preparadas para estar representando as mulheres na liderança”.

Desafio Nacional

A estreia de Vanessa já traz uma competição nacional: entre 25 de fevereiro a 3 de março, em Foz de Iguaçu (PR), dentro da disputa do Brasileiro Escolar (CBDE), com a escola Dolor de Andrade.