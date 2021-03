Presidente do Botafogo confirma acerto para o retorno do zagueiro Joel Carli

O Botafogo terá o retorno do zagueiro argentino Joel Carli nos próximos dias. A informação foi dada pelo presidente Durcesio Mello, em uma entrevista à rádio Brasil, que confirmou o acerto do clube alvinegro com o defensor. O jogador estava no Aldosivi, clube da primeira divisão da Argentina, onde já acertou a rescisão do contrato.

Aos 34 anos, Joel Carli cobrava na justiça dívidas do Botafogo do período em que vestiu a camisa alvinegra entre 2016 e 2020. Na temporada passada, o zagueiro teve seu contrato rescindido e retornou ao seu país. Na Argentina, entretanto, atuou apenas duas vezes pelo clube que o revelou.

Para retornar, Joel Carli concordou em retirar a ação contra o Botafogo em troca de um contrato de dois anos. Além disso, sua dívida será paga pelo clube em forma de parcelas.

A volta também tem outro motivo. A ideia de Joel Carli é se aposentar no Botafogo. Campeão do Campeonato Carioca em 2018, último título conquistado pela equipe alvinegra, o argentino é o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo clube: 153 no total.

Com os dois anos de contrato, Joel Carli pode alcançar o também argentino Fischer. Com 180 jogos, o goleador, falecido em 2020, ainda é o recordista no Botafogo. O segundo da lista é o brasileiro naturalizado italiano Dino da Costa, com 176 partidas.