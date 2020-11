Preocupados, times do Brasil discutem aumento de lesões durante maratona de jogos

Felipe Melo desfalcará o Palmeiras por pelo menos três meses - (Foto: César Greco / Agência Palmeiras)

A paralisação de três meses no futebol causada pela pandemia do novo coronavírus e a maratona de jogos neste segundo semestre têm feito o número de lesões nos jogadores subir. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai compilar todos os dados ao final da temporada, em fevereiro, mas a entidade e os profissionais de clubes ouvidos pelo Estadão acreditam que os casos serão muito superiores em relação a anos anteriores.

Na volta dos treinos em junho, os trabalhos foram focados na prevenção de lesões. Os jogadores realizaram atividades durante a pausa do futebol, mas em casa, acompanhados de forma virtual pelos profissionais dos clubes. Mesmo com a preparação antes do reinício dos campeonatos, os atletas sentiram o pouco tempo entre uma partida e outra. A CBF acordou com a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) a redução do tempo mínimo de descanso entre os jogos, passando de 66 horas de intervalo para 48 horas. Tudo por causa do calendário espremido até o fim da temporada.

O coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, ainda aponta outro fator para o desgaste dos jogadores: as viagens para outros Estados e para outros países para a disputa de torneios continentais, como Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Agora, com as fases decisivas das competições de mata-mata, o desgaste mental também acaba influenciando.

"Já prevíamos isso e fizemos um controle específico de carga desde a quarentena, com os trabalhos virtuais. Projetamos atividades não só para fortalecimento, como também de prevenção. Mas são medidas paliativas. Com o acúmulo de jogos e viagens, pelo fato de o Brasil ter dimensões continentais e também deslocamentos para fora do País, os atletas inevitavelmente jogam sem estarem plenamente recuperados. Tem agora o componente emocional, que acaba aumentando a fadiga. Tudo isso influencia para o acontecimento de lesões", afirmou Gonçalves.

O preparador físico Flávio de Oliveira, do Corinthians, disse que tem trabalhado cada vez mais próximo do departamento de fisioterapia para montar atividades de prevenção de lesões. Ele acredita que rodar o elenco é fundamental durante a maratona de jogos para evitar perder atletas machucados.

"A gente vê que o acúmulo de jogos está sendo excessivo. A partir do momento que você joga dois, três, quatro partidas seguidas, o índice de lesão aumenta muito. Por isso que, quando mais equilíbrio tiver, melhor. É preciso visualizar o atleta que está mais desgastado, saber o usar o grupo. Sou favorável a rodar o elenco, senão o atleta acaba só recuperando e jogando", disse o preparador. "A lesão é multifatorial. A sequência de jogos, a falta de sono, sobrecarga de treinos, alimentação e por aí vai. São vários fatores", acrescentou.

No Santos, com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, a comissão técnica passou a ter mais dias para preparar o elenco para as partidas. O fisiologista Marcelo Takayama explicou a diferença no trabalho passado aos jogadores quando há a semana cheia para treinar. O time chegou a emendar viagens para Equador, onde atuou pela Libertadores, e Ceará, para enfrentar o Fortaleza.

"Com os jogos em sequência, pensamos mais na recuperação dos atletas. Quem precisa mais de 'recovery' (técnica de recuperação muscular)? Fazemos análise de CK (níveis sanguíneos de creatina quinase que, quanto mais altos, maior o risco de lesão), a percepção de fadiga. Quando tem a semana cheia, pensamos em ganho de performance, com ganhos importante de força, velocidade e aceleração, além da parte técnica. Só conseguimos isso com dias de preparação. Com dois ou três jogos na semana, fica difícil", afirmou.

LESÕES ARTICULARES - Não são apenas os problemas musculares que têm preocupado os clubes. Diversos jogadores acabaram sofrendo lesões graves no joelho ou tornozelo. No Internacional, por exemplo, três titulares tiveram de passar por cirurgia no joelho: Guerrero, Saravia e Boschilia, que romperam o ligamento cruzado anterior e só voltarão a atuar em 2021.

Outro jogador que só ficará à disposição no ano que vem é Felipe Melo, que fraturou o tornozelo esquerdo em disputa com Neto Borges, do Vasco, no início deste mês. Para o coordenador científico do Palmeiras, a maratona de jogos e a pausa de três meses do futebol também explicam a quantidade de lesões sofridas por choques.

"Quando o atleta não está totalmente recuperado, chega mais atrasado nas jogadas. Consequentemente, isso faz com que as lesões por trauma aumentem. Na quarentena, eles deixaram de fazer trabalhos específicos. Acabam reagindo com frações de segundos depois do que reagiriam se não ficassem tanto tempo parado", apontou Daniel Gonçalves.

No Corinthians, Flávio de Oliveira afirmou que essa é uma das preocupações no clube. "O jogo ficou mais intenso hoje em dia. Como os espaços estão diminuindo, também tem muito choque. Por isso trabalhamos muito a mobilidade dos jogadores, de quadril, joelho e tornozelo. As lesões fazem parte e tentamos amenizar".

CLUBES CONVERSAM PARA BUSCAR MELHOR RECUPERAÇÃO - O assunto que tem tomado conta das conversas via WhatsApp dos integrantes das comissões técnicas dos clubes é justamente o que fazer para recuperar os jogadores em tão pouco tempo. Segundo o fisiologista do Santos, há troca de informações entre os times. Muitos profissionais se conhecem por ter trabalhado juntos em algum outro clube ou por terem realizado o mesmo curso.

"Tenho bastante contato com a fisiologistas de outros clubes, somos todos parceiros. Sempre compartilhamos informações. Um ajuda o outro para ter ferramentas diferentes para a análise, estratégia de recuperação, para que todo mundo consiga fazer um trabalho bom, especialmente agora nesse ano atípico", disse Marcelo Takayama.