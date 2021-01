Prefeitura retorna Projeto Movimenta Campo Grande com exercícios presenciais e on-line

Ano novo e projeto fitness estão diretamente ligados e pensando na saúde do campo-grandense, a Prefeitura retorna as oficinas esportivas e de lazer gratuitos em 36 locais a partir desta quarta-feira (6) na Capital.

Seguindo regras e medidas de biossegurança, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia 2021 já com os projetos aeróbicos, atividades físicas e cuidados garantindo mais qualidade de vida a população que, agora, podem fazer os exercícios nos parques e praças, atendendo o limite de 40% da capacidade, e também podem praticar on-line com o “Projeto Movimenta CG em casa”.

“O objetivo é se movimentar”, segundo avaliou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “O esporte e a qualidade de vida estão interligados e com a pandemia vimos ainda mais a importância da prática regular dos exercícios para a saúde física e mental da população, o que traz uma sensação de prazer e bem-estar, além de propiciar o convívio social. Todo o retorno acontece seguindo orientações de biossegurança”, destacou.

Voltaram a funcionar 36 locais, que conseguem garantir a segurança da população com higienização, distanciamento social e não compartilhamento de objetos. Nos outros 34 espaços as atividades continuam on-line. Todos os locais retornam com os grupos de participantes já cadastrados e as videoaulas com sugestões de exercícios em casa, podem ser acessadas pelo link www.youtube.com/funespcg

Orientações

Em 2020, quando as atividades começaram a retornar gradativamente os agentes sociais de esporte e lazer receberam orientações para manter a segurança da população com o distanciamento entre os participantes e o não compartilhamento de materiais, medidas que seguem até hoje.

Confira os locais: