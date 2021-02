Prefeitura oferece aulas de Muay Thai, danças urbanas e diversas oficinas na Região do Los Angeles

Os espaços são abertos e todos os protocolos biosseguranças contra o vírus da Covid-19 são respeitados - (Foto: Divulgação/PMCG)

Para democratizar o acesso a esportes e atendimentos a jovens de bairros de Campo Grande, a Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com o Projeto Coruja, oferece aulas de Muay Thai, dança urbana, orientação vocacional, atendimento psicológico e oficina de empreendedorismo.

A parceria já atendeu cerca de 140 pessoas nos meses de novembro a fevereiro, em turmas de até 20 pessoas, em espaços abertos, respeitando todos os protocolos de biosseguranças contra o vírus da Covid-19.

As novas turmas e atendimentos irão ocorrer na sede do Projeto Coruja, que fica na Rua José Francelino Teixeira Gomes, 101 – Los Angeles. Os interessados podem ter o acesso aos horários e as turmas na tabela abaixo.

Projeto Coruja R. José Francelino Teixeira Gomes, 101 – Los Angeles Muay Thai Quarta-feira

Turma 1 – 19h às 20h

Turma 2 – 20h às 21h Atendimento Psicológico Quarta-feira

Turma 1 – 14h às 18h Orientação Vocacional Sexta-feira Turma 1 – 14h30 às 17h30 Dança Urbana Terça-feira

Turma 1 – 17h30 às 19h45

Turma 2 – 19h45 às 20h30Sexta-feiraTurma 1 – 18h30 às 19h45 Turma 2 – 19h45 às 20h30 Oficina de Empreendedorismo Quinta-feira Turma 1 – 17h30 às 20h30

Além dos atendimentos no Projeto Coruja, a SUBJUV oferece atendimento psicológico, orientação vocacional e oficina de empreendedorismo e aulas de jiu-jitsu no Jardim Noroeste e na sede da SUBJUV. Os interessados podem fazer sua inscrição e obter mais informações no número (67) 3314-3577.

Noroeste R. Vaz de Caminha, 755 – Jardim Noroeste Jiu-Jitsu Quinta-feira

Turma 1 – 09h às 10h30

Turma 2 – 10h30 às 12h00

Turma 3 – T14h às 15h30

Turma 4 – 15h30 às 17h00