Prefeitura lança na quarta-feira o calendário esportivo para o ano de 2021

Com previsão de 47 ações, a Prefeitura de Campo Grande lança o calendário esportivo do município previsto para 2021. Organizadas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as atividades vão desde eventos regionais até a captação de eventos nacionais, seguindo medidas de biossegurança em todos eles. O lançamento será no dia 24 de fevereiro na Praça do Projeto Coruja no Bairro Los Angeles.

Entre os eventos esportivos, a Funesp prevê a realização de 11 ações, começando pelos Jogos Indígenas que marcará o início do calendário com data prevista de 60 dias após o lançamento. Depois segue com a Copa Campo Grande de Futebol Amador, que em 2019 reuniu mais de 3 mil atletas e a novidade para este ano é a realização dos Jogos Eletrônicos. Além disso, já estão agendados na Capital, o Campeonato Brasileiro de Karate, de Tênis de Mesa, e de Escalada.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o planejamento do calendário está sendo construído há meses. “As federações e entidades esportivas aguardam o calendário municipal para se preparar, assim vamos lançar nosso calendário, que segue com orientações para regras de biossegurança em todos os eventos, entre elas a aferição de temperatura e uso do álcool em gel, e ainda assim, teremos algumas adaptações no número de modalidades e limitação na quantidade de pessoas em cada evento”, avaliou Terra.

O lançamento do calendário terá ainda as inaugurações de serviços que acontecerão no Projeto Coruja, tais como: a Academia ao Ar Livre Intergeracional, com 11 equipamentos para crianças, adultos e pessoas com deficiência, implantação do campo de futebol, pista de caminhada, além da iluminação do local e nas ruas ao entorno da Praça e a inserção do wi-fi grátis por meio da Agetec.

Serviço:

A Praça do Projeto Coruja fica na Rua José Francelino Gomes, 100, no Residencial Terra Morena, região do Los Angeles.