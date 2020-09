Prefeitura estabelece novo formato e libera futebol a partir desta terça-feira

Atletas não poderão compartilhar materiais - Arquivo

Os clubes de futebol de Campo Grande poderão retornar os treinos a partir desta terça-feira (1º). A autorização, publicada hoje no Diogrande, segue recomendações e normas técnicas alinhadas pelos órgãos de saúde e o Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul (CREF/MS) e veio após reunião com Membros da União Esportiva do Futebol Amador de Mato Grosso do Sul (UEFA-MS) e proprietários de campos de futebol da Capital, na semana passada.

Mesmo cada um em seu quadrado, a liberação é positiva segundo Julio César, vice-presidente da União Esportiva do Futebol Amador de Mato Grosso do Sul (UEFA-MS).“Sabemos da importância de tomar medidas que não disseminem o vírus por isso estudamos e estruturamos juntos uma proposta com biossegurança para darmos continuidade aos treinos”.

Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, afirmou que essa nova modalidade de futebol, sem o contato físico, e com o protocolo de segurança garante a prática esportiva, a saúde e a integridade física de seus praticantes. “Estamos voltando com o futebol, mas com adequações para o desenvolvimento da atividade esportiva neste momento de pandemia, buscando a prática segura, seguindo todas as normas técnicas já vigentes nos Decretos anteriores, ficando ainda proibido eventos”.

Fica proibido

Entre as regras está a proibição do compartilhamento de materiais entre os participantes, a não cobrança de tiro lateral com as mãos, e fica obrigatório o uso de luvas pelo goleiro. Além disso, devem ser vedadas a entrada de pessoas que estejam apresentando sintomas como: coriza, tosse, febre ou mal-estar. Fica proibido também os bebedouros com água de pressão, de modo que cada atleta seja responsável por trazer a sua garrafa d’água, sendo esta de uso pessoal e intransferível; A troca de roupas no local (o atleta deverá chegar ao local adequadamente trajado e preparado para a atividade), bem como não será permitido que se tome banho após a prática da atividade.

Ainda preocupada com a segurança da população, a Funesp avalia os boletins de contagio do vírus diariamente até para que em breve possa também fazer a reabertura dos parques.