Praia Clube bate Sesc-Flamengo na final da Supercopa de vôlei no Guanandizão

Supercopa de vôlei - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

A equipe mineira Praia Clube venceu na noite de ontem (6) por 3 sets 1, o Sesc RJ Flamengo. O duelo acirrado entre as duas equipes foi acirrada e marcou o segundo jogo desde a reinauguração no Guanandizão em Campo Grande.

Essa foi a segunda vez no campeonato 2020/2021 que o Sesc-Flamengo e Praia Clube fizeram jogo valendo título, o clube mineiro levou a melhor ao bater a equipe carioca por 3 a 0 na final do Super Vôlei há uma semana atrás.

No primeiro set as meninas do Dentil/Praia Clube chegaram com força e fizeram 25x16, já no segundo set a partida foi disputada ponto a ponto e Flamengo venceu por 25x23, no terceiro set Flamengo tentou manter, mas não conseguiu e perdeu por 25x21 e no quarto set ficou 25x18 com uma comemoração calorosa entre as atletas do Dentil/Praia Clube.

Claudinha e Ramirez, se destacaram durante a partida pela boa distribuição. Pelo lado do Sesc-Flamengo, Gabiru, que entrou durante a partida e Amanda foram as melhores.

Na arquibancada a torcida estava dividida, mas o sentimento era de alegria independente da vitória. O mesmo sentimento era de Lucas Souza da Silva, também jogador de vôlei pelo time da UFMS. “Minha ficha ainda não caiu, estou conseguindo acompanhar uma final de supercopa, um evento nacional que reúne dois times campeões aqui em Campo Grande, pra mim é chocante. Desejo que eventos como esse aconteçam mais vezes agora que tem uma nova estrutura”.

O Ginásio revitalizado e preparado para 6 mil pessoas contou com presença de 600 pessoas, entre ex-atletas, dirigentes esportivos e autoridades, seguindo rígidos protocolos de biossegurança, desde a entrada das pessoas com aferição de temperatura até a permanência delas nos assentos garantindo o distanciamento social.