Porto anuncia contratação do brasileiro Felipe Anderson, emprestado pelo West Ham

O acordo inclui a possibilidade de contratação em definitivo - (Foto: West Ham/Site Oficial)

O Porto anunciou nesta terça-feira, dia de encerramento da janela de transferências em Portugal, a contratação do meia brasileiro Felipe Anderson, emprestado pelo West Ham. "Bem-vindo, Felipe Anderson", escreveu o clube nas redes sociais.

Aos 27 anos, o jogador que foi revelado pelo Santos assina com os portugueses até o fim da temporada 2020/2021. E o acordo inclui a possibilidade de contratação em definitivo.

Na Europa desde os 20 anos, Felipe Anderson fez muito sucesso na Itália, defendendo as cores da Lazio. Foram 34 gols e 39 assistências defendendo a equipe de Roma. Em 2018, o West Ham investiu na contratação do armador disposto a vê-lo repetir na Inglaterra o sucesso da ex-equipe. mas Felipe Anderson foi bem mais modesto com os londrinos, anotando somente 12 gols em 72 partidas.

Em Portugal, Felipe Anderson tentará recuperar o bom futebol que o fez até vestir a camisa da seleção olímpica brasileira. A depender da recepção da torcida, o sucesso será garantido.

Os torcedores do Porto aprovaram a contratação e elogiaram bastante a chegada do meia. "Muito melhor do que o Cebolinha, que tem problemas de decisão (definição)", postou um torcedor, provocando o rival Benfica, que investiu em Everton, do Grêmio.

"Rápido e desequilibrador, com técnica e definidor", "um craque" e "agora estamos fortes", foram o conteúdo de outras postagens. Há quem lembre que ele veio de base do Santos para já crer em sucesso em Portugal. Se Felipe Anderson queria calor humano na sua nova casa, conseguiu antes mesmo de vestir a nova camisa.