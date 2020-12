Ponte Preta treina no CT do Inter e ganha opções para confronto direto pelo G4 - ( Foto: Estadão/Divulgação PontPress )

A Ponte Preta ganhou três opções para o confronto direto diante do Juventude que poderá valer uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Wellington Carvalho, o volante Neto Moura e o meia Luan Dias retornam de suspensão e ficam à disposição para o duelo desta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 32.ª rodada.

O trio esteve em campo no último treino realizado no CT do Internacional, em Porto Alegre, nesta terça-feira. De lá, o time paulista embarcou para Caxias do Sul. Wellington Carvalho brigará por posição com Luizão, que fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em Campinas (SP), na semana passada.

Neto Moura e Luan Dias, enquanto isso, devem começar no banco de reservas. O técnico Fabinho Moreno não poderá contar com os volantes Dawhan e Oyama e os atacantes João Veras e Pedrinho, que cumprem quarentena por causa da covid-19.

A Ponte Preta ocupa a sétima colocação com 46 pontos e 13 vitórias, enquanto que o Juventude fecha o G4 com 49 e também 13 triunfos. Uma vitória colocará os paulistas, momentaneamente, na zona de acesso.

A equipe que deverá começar jogando é Ygor Vinhas; Apodi, Luizão (Wellington Carvalho), Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Vinicius Zanocelo e Camilo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.