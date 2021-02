Ponte Preta tem interesse no lateral João Lucas, do Flamengo

João Lucas - Foto: Divulgação/Assessoria

O elenco da Ponte Preta ainda não está fechado para a disputa do Campeonato Paulista. Uma das posições carentes é a lateral direita, já que o técnico Fábio Moreno tem apenas Apodi e o jovem João Pedro à disposição.

Por isso, a diretoria vem analisando opções no mercado. Um jogador que interessa é João Lucas, que não está nos planos do Flamengo para a temporada 2021. Apesar da disposição pontepretano, a negociação não é tão simples.

Promovido à elite do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá também demonstrou entrou na briga pela contratação de João Lucas e neste momento estaria na frente da Ponte Preta.

O volante Marcos Júnior, que deve ser emprestado pelo São Paulo, também poderia atuar na lateral direita. Por isso, se a negociação for concretizada, João Lucas poderia ficar num segundo plano.

Além de um lateral, a Ponte Preta ainda estaria buscando a contratação de um atacante de velocidade. O nome de André Luis, que passou pelo clube em 2018 e pertence ao Corinthians, é o primeiro da lista, mas a negociação também exige esforço.

No sábado, a Ponte Preta estreia no Paulistão contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.